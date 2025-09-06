به مناسبت روز پزشک، از ۷۰۰ نفر کادر درمان بیمارستان رضوی با اجرای مراسمی معنوی در حرم مطهر رضوی، قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور اجرایی بیمارستان رضوی گفت: با دعوت تولیت آستان قدس رضوی و به‌منظور گرامیداشت روز پزشک، محفلی معنوی ویژه پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان رضوی، روز پنجشنبه و جمعه گذشته در مهمانسرای غدیر برگزار شد.

سمیه ملازم الحسینی افزود: در این محفل صمیمانه و خانوادگی و در ابتدای مراسم، مدعوین به صاحب کرم و کرامت این حریم ملکوتی سلام دادند و گوش و دل را به مداحی حاج علی ملائکه میهمان کردند.