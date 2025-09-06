جشنواره ملی آش ایرانی به عنوان بزرگترین رویداد استان زنجان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده و هدف اصلی برگزاری این رخداد‌های فرهنگی، جذب گردشگر و درآمدزایی برای استان است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: اولین روز از پیش رویداد جشنواره ملی آش ایرانی امروز با حضور ۱۰۰ شرکت کننده در گذر گردشگری اشراق شهر زنجان آغاز شد.

موسوی افزود: ۲۰۰ نفر برای پیش رویداد هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی شرکت کرده‌اند که این رویداد ملی امروز ۱۵ شهریور در دو نوبت صبح و بعدازظهر آغاز شد و فردا ۱۶ شهریور نیز در دو نوبت در شهر زنجان برگزار می شود .

وی گفت : پس از برگزاری رقابت‌های مرحله مقدماتی بین متقاضیان به ۱۰ شرکت‌کننده برتر زنجانی، غرفه طبخ آش‌های سنتی در جشنواره پیش رو، اختصاص می یابد و ۳۰ غرفه نیز به استان‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: جشنواره ملی آش ایرانی به عنوان بزرگترین رویداد استان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است. این جشنواره قدیمی‌ترین جشنواره غذای ایران است که همه‌ساله در شهر زنجان برگزار می‌شود.

وی گفت: این رویداد فرصتی مغتنم برای معرفی و ترویج فرهنگ غنی آشپزی ایرانی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و آشپزان بومی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: تبلیغ جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی استان از طریق برگزاری این رویدادها، ایجاد فضای مناسب اقتصادی و اشتغالزایی در زمان برپایی رویداد‌ها و ایجاد شور و نشاط در خانواده‌ها و تحرک اجتماعی از دیگر اهداف این جشنواره است.

وی گفت: آش غذایی اصیل به قدمت تاریخ ایران، که در بین اقوام مختلف جایگاه ویژه‌ای دارد. هر قومی نسبت به منطقه‌ای که در آن سکونت دارد، آش‌های متنوعی تدارک می‌بیند.