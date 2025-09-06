پخش زنده
معاون گردشگری استان یزد: تابستان یزد نهتنها محدودیتی برای سفر نیست، بلکه فرصتی برای کشف جنبههایی کمتر دیده شده از این شهر میراث جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید علیرضا سالارحسینی گفت: در تابستان برخلاف فصول پرگردشگر، خیابانها و بناهای تاریخی یزد خلوتتر است و بازدیدکنندگان میتوانند در آرامش و بدون ازدحام، شکوه معماری بادگیرها، قناتها و خانههای خشتی را لمس کنند.
وی با بیان اینکه هزینههای اقامت و حملونقل در این فصل بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد و در برخی موارد تخفیفها به ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز میرسد، افزود: این مسئله، موضوعی است که تابستان را به گزینهای اقتصادی برای علاقهمندان به سفر بدل میسازد.
سالارحسینی با اشاره اینکه معماری یزد نیز خود راهکاری طبیعی برای مقابله با گرما فراهم کرده است، اظهار داشت: اقامت در خانههای بومگردی و هتلهای سنتی که اغلب در بخشهای زیرزمینی یا در کنار بادگیرها قرار دارند، تجربهای از خنکای سنتی و هوشمندی ایرانیان در سازگاری با اقلیم کویری را به گردشگران هدیه میدهد.
معاون گردشگری استان ادامه داد: نوشیدنیها و خوراکیهای بومی مانند فالوده یزدی، عرقیات سنتی اعم از گلاب، بهارنارنج، نعنا و سایر خوراکهای محلی، نهتنها طراوتبخش هست بلکه بخشی از فرهنگ و سبک زندگی مردم این دیار را روایت میکند..
وی با بیان اینکه جاذبههای گردشگری یزد در تابستان نیز رنگ و بوی خاص خود را دارد، تصریح کرد: شبگردی در بافت تاریخی و کوچههای خشت و گل، کافهگردی پس از غروب در فضاهای سنتی، گردش در باغهای جهانی مانند دولتآباد و پهلوانپور، قناتگردی و حضور در مراسمهای آیینی، فرهنگی و محلی، تجربههایی هستند که تنها در این فصل طعمی ویژه دارد.
سالارحسینی با اشاره به اینکه ییلاقات اطراف یزد با هوایی خنکتر و فضایی روستایی، بستر مناسبی برای گردشگری کشاورزی و خوراک فراهم میکند، گفت: یزد در تابستان، چهرهای متفاوت از خود به گردشگران نشان میدهد. چهرهای که گرچه با گرمای شدید کویری همراه است، اما فرصتهایی منحصربهفرد برای تجربه آرامش، اصالت و صرفهجویی اقتصادی فراهم میکند.