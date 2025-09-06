به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین زنجان گفت: نمایشگاه فروش پاییزه زنجان همه ساله در آستانه شروع سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود.

قندیلی افزود: این نمایشگاه همه ساله با هدف تنظیم بازار و مدیریت عرضه و تقاضا در ایام آغاز سال تحصیلی برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: در نمایشگاه فروش پاییزه چند رسته از صنوف جایگاه اصلی را دارند که شامل لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش، خواربار و مواد غذایی، تجهیزات کمک آموزشی و ... هستند.

وی، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تهیه اقلام نوشت افزار برای دانش آموزان با قیمت مناسب و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و تنظیم بازار و ایجاد فضا جهت تهیه اقلام مورد نیاز و رقابت میان عرضه کنندگان و مشارکت کنندگان و حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ذکر کرد.

قندیلی اظهار داشت: در این نمایشگاه ۹۶ غرفه از ۹ استان کشور شامل استان‌های زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، کرمانشاه، گیلان، همدان، کردستان و قزوین حضور دارند.

وی ادامه داد: در نمایشگاه فروش پاییزه زنجان ۳۹ غرفه به مساحت ۹۱۰ مترمربع به خیریه ها، بهزیستی، کمیته امداد و ستاد تنظیم بازار (کالا‌های اساسی) در راستای مسئولیت اجتماعی به صورت رایگان واگذار شده است.

قندیلی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از ۱۴ تا ۱۹ شهریورماه جاری همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.