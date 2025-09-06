به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزاروهفتصدویازدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ سورنا مهدوی شهرکی ١٧ ساله؛ که از بیمارستان طالقانی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکترابراهیم خالقی افزود: کلیه‌های زنده یاد سورنا مهدوی شهرکی در بیمارستان منتصریه به بانوی ١٩ ساله ساکن تربت حیدریه و بانوی ١٩ ساله ساکن گلبهار پیوند شد و زندگی دوباره بخشید.

وی گفت: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به خانم ١٨ ساله؛ ساکن تایباد که از نارسایی کبدی رنج میبرد پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: قرنیه‌ها نیز برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.