با اینکه هیئت دولت لبنان در نشست روز گذشته خود درباره سلاح مقاومت در مقایسه با جلسات پیش از آن مواضع نرم تری اتخاذ کرد، اما لبنانی‌ها بار دیگر خود جوش به خیابان‌ها آمدند و بر ادامه مقاومت و حفظ سلاح آن تاکید کردند.

واکنش‌های مردمی دیشب در اعتراض به اصل مطرح شدن موضوع خلع سلاح مقاومت درهیئت دولت لبنان بود.