به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: مسابقات نجات غریق قهرمانی استان به میزبانی شهرستان سلماس برگزار و تیم نجات غریق شهرستان بوکان برای نخستین بار موفق به کسب عنوان نائب‌قهرمانی استان شد.

نصرالهی افزود: در این رقابت‌ها ۹ تیم از سراسر استان با هم رقابت کردند که نمایندگان بوکان با کسب دو نشان طلا و پنج نشان برنز، با سرپرستی رحیم کاکه‌ممی در جایگاه دوم تیمی ایستادند.

وی اظهارکرد: کسب مقام نخست در ماده پرتاب طناب و پای کرال، مقام سوم در ماده ۴×۲۵ حمل آدمک و مقام چهارم در ماده ۴×۵۰ عبور از مانع (با اختلاف یک‌صدم ثانیه) از نتایج تیمی این نجات غریقان است.

نصر اللهی اضافه کرد: علی حسن‌پور آذر باکسب (۱ طلا، ۱ برنز)، پژمان بابامیری (۱ طلا، ۱ برنز) مسعود قریشی‌آذر (۱ برنز)، هیمن درزن (۱ برنز) و میلاد جمال‌زاده (۱ برنز) از نشان آوران تیم بوکان هستند.