به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این محصول در جراحی‌های عمومی غیر تهاجمی در حوزه‌های گوش و حلق و بینی، دستگاه گوارشی، زنان، پوست و زیبایی، اورتوپدی (دیسک کمر و گردن) و عروق (EVLT) کاربرد دارد.

همچنین در این مراسم از فناوری توزیع گیریس با صافی سطح یک دهم میکرون، آچار بکس بادی فوق سنگین و سامانه جامع مدیریت تردد شهری پلازووم رونمایی شد.

در هفدهمین جشن سپاس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از ۱۴ شرکت فناور و همچنین ۸ شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین همکاری را طی سال ۱۴۰۳ با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در شهرک داشته‌اند، تجلیل شد.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: توسعه زیرساختی شهرک بر اساس درآمد‌های اختصاصی رخ می‌دهد و اگر بتوانیم تمامی درآمد‌های اختصاصی را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم پیش‌بینی می‌شود طی ۳ سال به اندازه بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور سرمایه داشته باشیم.

سید مهدی ابطحی در ادامه با اشاره به اینکه یک ساختار پارک فناوری موفق نمی‌تواند آمرانه اداره شود افزود: بر همین اساس پارلمان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با عنوان «مشعل» طراحی شده و امیدواریم از هفته آینده آغاز به کار کند.

وی افزود: این پارلمان همانند مجلس شورای اسلامی با تصویب لوایح و قوانین لازم، چارچوب اداره شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را بر اساس قوانین بالادستی تعیین خواهد کرد.

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان هم گفت: با توجه به مشکلات زیرساختی موجود برای شرکت‌های دانش‌بنیان ازجمله قطعی برق، نیروگاه خورشیدی شمس‌الشموس برنامه‌ریزی و مرحله اول آن به ظرفیت یک مگاوات با حضور وزیر علوم افتتاح شد.

احسان یزدیان افزود: با افتتاح بخش دوم این نیروگاه امیدواریم طبق آیین‌نامه‌های موجود، مشکل قطعی برق شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به صفر برسد.

وی در ادامه با اشاره به اشتغالزایی و گردش مالی در شهرک گفت: شرکت‌های مستقر در این شهرک امروز به گردش مالی بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان، فروش بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان قرارداد‌های پژوهشی و بیش از ۱۰ هزار نفر اشتغال‌زایی رسیده‌اند.