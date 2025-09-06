نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو، که بزرگترین رویداد حوزه کتاب در روسیه و اروپای شرقی به‌شمار می‌رود، امسال با حضور بیش از ۳۰۰ ناشر از ۲۹ کشور، از جمله ناشران جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.

آثار فاخر فرهنگی و ادبی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو

ناشران ایرانی با عرضه بیش از یک هزار عنوان کتاب و آثار فاخر فرهنگی- ادبی، امسال حضوری پر رنگ در این نمایشگاه دارند.

ناشران ایرانی با عرضه بیش از یک هزار عنوان کتاب و آثار فاخر فرهنگی- ادبی، امسال حضوری پر رنگ در این نمایشگاه دارند.