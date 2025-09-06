پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو که بزرگترین رویداد حوزه کتاب در روسیه و اروپای شرقی بهشمار میرود، امسال با حضور بیش از ۳۰۰ ناشر از ۲۹ کشور، از جمله ناشران جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.
ناشران ایرانی با عرضه بیش از یک هزار عنوان کتاب و آثار فاخر فرهنگی- ادبی، امسال حضوری پر رنگ در این نمایشگاه دارند.