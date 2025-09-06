به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا امیری‌نژاد افزود: در راستای حفظ و احیای رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و با مشارکت ۲۵۰ نفر از هنرجویان، آموزش‌های عمومی و تخصصی در ۱۲ رشته صنایع‌دستی برگزار شد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان گفت : در مجموع با برگزاری ۱۴ دوره آموزش کوتاه‌مدت تخصصی و عمومی ویژه شاغلان و هنرجویان، گامی دیگر در راستای صیانت از رشته‌های صنایع‌دستی برداشته شد که در صورت تداوم اختصاص اعتبار لازم، با برنامه‌ریزی، برگزاری آموزش‌ها به منظور توسعه و ترویج صنایع‌دستی در سطح استان گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به رشته‌های در معرض خطر همچون چلنگری، دارایی‌بافی، نمدمالی، جاجیم‌بافی، سفالگری سنتی، چاقوسازی و چموش دوزی تأکید کرد: حمایت از رشته‌های بومی در معرض خطر استان بسیار ضروری و علاوه بر آن، آموزش‌های تخصصی به منظور ارتقای کیفی و کمی محصولات رایج نیز اجتناب‌ناپذیر است ، به همین منظور، به موازات آموزش‌های عمومی، کلاس‌های آموزشی تخصصی برای رشته‌های رشتی‌دوزی، حصیربافی و خراطی ویژه شاغلان نیز برگزار شده است.

امیری‌نژاد، توجه جدی به صیانت از مواریث ارزشمند فرهنگی از جمله میراث ناملموس هنر صنایع‌دستی را وظیفه آحاد مردم دانست و اظهار امیدواری کرد با حمایت‌های دولت و مشارکت عمومی علاقه‌مندان، بتوانیم جایگاه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی گیلان در کشور را ارتقا بخشیم.