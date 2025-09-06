شماری از صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس اعم از نمایندگان مستقل مجلس، پزشکانی که در غزه حضور داشتند، حقوقدانان، کارشناسان نهاد‌های بین المللی و حقوق بشری به مستند سازی جنایات هولناک رژیم اسراییل در غزه و نقش دولت انگلیس در آن پرداختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن شماری از صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس اعم از نمایندگان مستقل مجلس، پزشکانی که در غزه حضور داشتند، حقوقدانان، کارشناسان نهاد‌های بین المللی و حقوق بشری به مستند سازی جنایات هولناک رژیم اسراییل در غزه و نقش دولت انگلیس در آن پرداختند. نمایندگان مستقل مجلس انگلیس می‌گویند اگر پارلمان در قبال جنایات اسراییل همچنان سکوت کند حقایق را در این باره افشا خواهند کرد، زیرا مشارکت دولت در نسل کشی فلسطینیان دیگر قابل چشم پوشی نیست