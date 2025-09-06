به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این رقابت‌ها با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

در پایان روز نخست، بانوان اسکیت‌باز در ۱۱ رده سنی به رقابت پرداختند که استان اصفهان با کسب ۷ طلا، ۶ نقره و ۵ برنز (۱۸ مدال) پرافتخارترین استان شد. پس از آن، خراسان رضوی با ۲ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز (۷ مدال)، خراسان شمالی با ۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز (۶ مدال) و یزد با ۰ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز (۲ مدال) در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

نتایج مسابقات به شرج زیر است:

رده سنی ۲۰۱۸

وانیا رضایی مومن‌آباد → خراسان رضوی

فاطمه‌زهرا بلندی رنانی → اصفهان

فریماه علی‌محمدی → اصفهان

رده سنی ۲۰۱۷

شهرزاد خلیلی → خراسان شمالی

ژینا ژیانی آسوده → خراسان رضوی

بیتا شکیبا → خراسان شمالی

رده سنی ۲۰۱۶

ثنا بلندی رنانی → اصفهان

حلما ایوبی → خراسان شمالی

النا اردلان → خراسان رضوی

رده سنی ۲۰۱۵

آیدا دهقانی دهقی → اصفهان

ترنم ترابی زیارتگاهی → اصفهان

کیمیا صالحی مورکانی → اصفهان

رده سنی ۲۰۱۴

ریحانه کشمیری → خراسان رضوی

انیتا نیستانی → خراسان شمالی

ساناز خلیلی → خراسان شمالی

رده سنی ۲۰۱۳

نیلا عبدی → خراسان شمالی

آندیا امینی → خراسان رضوی

آیدا کاروانی → اصفهان

رده سنی ۲۰۱۲

باران قانعی → اصفهان

حریم مسلمان یزدی → یزد

ویستا عسگری → یزد

رده سنی ۲۰۱۱

غزل صادقی → اصفهان

خورشید زارع چاوشی → اصفهان

سپیده باقری → اصفهان

رده سنی ۲۰۰۹–۲۰۱۰

نگین یادگاری → اصفهان

طنین کاویانی → اصفهان

ستایش ملکی → اصفهان

رده سنی ۲۰۰۷–۲۰۰۸

مارینا عطارد → اصفهان

مریم توفیقی → اصفهان

مهتاب ضیایی → خراسان رضوی

رده سنی ۲۰۰۶ به پایین

سارا قاسمی → اصفهان

صبا رحمتی → خراسان رضوی

ساحل حاجیوند رحیمی → اصفهان