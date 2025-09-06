پخش زنده
نخستین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت کراس بانوان جمهوری اسلامی ایران به میزبانی استان اصفهان با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این رقابتها با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.
در پایان روز نخست، بانوان اسکیتباز در ۱۱ رده سنی به رقابت پرداختند که استان اصفهان با کسب ۷ طلا، ۶ نقره و ۵ برنز (۱۸ مدال) پرافتخارترین استان شد. پس از آن، خراسان رضوی با ۲ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز (۷ مدال)، خراسان شمالی با ۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز (۶ مدال) و یزد با ۰ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز (۲ مدال) در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
نتایج مسابقات به شرج زیر است:
رده سنی ۲۰۱۸
وانیا رضایی مومنآباد → خراسان رضوی
فاطمهزهرا بلندی رنانی → اصفهان
فریماه علیمحمدی → اصفهان
رده سنی ۲۰۱۷
شهرزاد خلیلی → خراسان شمالی
ژینا ژیانی آسوده → خراسان رضوی
بیتا شکیبا → خراسان شمالی
رده سنی ۲۰۱۶
ثنا بلندی رنانی → اصفهان
حلما ایوبی → خراسان شمالی
النا اردلان → خراسان رضوی
رده سنی ۲۰۱۵
آیدا دهقانی دهقی → اصفهان
ترنم ترابی زیارتگاهی → اصفهان
کیمیا صالحی مورکانی → اصفهان
رده سنی ۲۰۱۴
ریحانه کشمیری → خراسان رضوی
انیتا نیستانی → خراسان شمالی
ساناز خلیلی → خراسان شمالی
رده سنی ۲۰۱۳
نیلا عبدی → خراسان شمالی
آندیا امینی → خراسان رضوی
آیدا کاروانی → اصفهان
رده سنی ۲۰۱۲
باران قانعی → اصفهان
حریم مسلمان یزدی → یزد
ویستا عسگری → یزد
رده سنی ۲۰۱۱
غزل صادقی → اصفهان
خورشید زارع چاوشی → اصفهان
سپیده باقری → اصفهان
رده سنی ۲۰۰۹–۲۰۱۰
نگین یادگاری → اصفهان
طنین کاویانی → اصفهان
ستایش ملکی → اصفهان
رده سنی ۲۰۰۷–۲۰۰۸
مارینا عطارد → اصفهان
مریم توفیقی → اصفهان
مهتاب ضیایی → خراسان رضوی
رده سنی ۲۰۰۶ به پایین
سارا قاسمی → اصفهان
صبا رحمتی → خراسان رضوی
ساحل حاجیوند رحیمی → اصفهان