به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، متخصص زنان و مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این مادر از شهرستان بیرجند برای انجام عمل سزارین به علت وجود لیومیوم (تومور) بسیار بزرگی که فشار زیادی به سر جنین وارد و کانال زایمانی را مسدود کرده بود، به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد و تحت عمل جراحی موفقیت‌آمیز قرار گرفت.

دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده افزود: در این عمل جراحی، لیومیوم ۱۱۵ در ۸۷ میلی‌متری از رحم یک مادر باردار خارج شد و مادر و نوزاد پس از بهبودی کامل ترخیص شدند.

وی با بیان اینکه این عمل به صورت تیمی و با همکاری دکتر اعظم پورحسینی و دستیاران پرتلاش انجام و میوم رحم با موفقیت خارج شد، تصریح کرد: با انجام این جراحی، مادر و نوزاد در سلامت کامل از بیمارستان مرخص شدند.

مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در توضیح ماهیت این بیماری گفت: میوم‌ها، توده‌های خوش‌خیم رحمی هستند که در دیواره رحم رشد می‌کنند و می‌توانند منجر به خونریزی‌های غیرطبیعی، درد لگنی، مشکلات ادراری و گاهی ناباروری شوند.