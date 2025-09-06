پخش زنده
امروز: -
متخصصان زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک جراحی پیچیده، موفق شدند جان یک مادر باردار و نوزادش را نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، متخصص زنان و مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این مادر از شهرستان بیرجند برای انجام عمل سزارین به علت وجود لیومیوم (تومور) بسیار بزرگی که فشار زیادی به سر جنین وارد و کانال زایمانی را مسدود کرده بود، به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد و تحت عمل جراحی موفقیتآمیز قرار گرفت.
دکتر مرضیه لطفعلیزاده افزود: در این عمل جراحی، لیومیوم ۱۱۵ در ۸۷ میلیمتری از رحم یک مادر باردار خارج شد و مادر و نوزاد پس از بهبودی کامل ترخیص شدند.
وی با بیان اینکه این عمل به صورت تیمی و با همکاری دکتر اعظم پورحسینی و دستیاران پرتلاش انجام و میوم رحم با موفقیت خارج شد، تصریح کرد: با انجام این جراحی، مادر و نوزاد در سلامت کامل از بیمارستان مرخص شدند.
مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در توضیح ماهیت این بیماری گفت: میومها، تودههای خوشخیم رحمی هستند که در دیواره رحم رشد میکنند و میتوانند منجر به خونریزیهای غیرطبیعی، درد لگنی، مشکلات ادراری و گاهی ناباروری شوند.