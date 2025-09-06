به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول معاونت تربیت بدنی سپاه فتح گفت: مسابقات قهرمانی کشتی بسیج کشور ۹ تا ۱۳ شهریور با حضور ۳۲ تیم از ۳۱ استان کشور در رشته‌های آزاد و فرنگی در شهر رامسر مازندران برگزار شد.

سرهنگ آرش محمدی افزود: پنج کشتی گیر فرنگی کار و پنج کشتی گیر آزاد کار از استان کهگیلویه و بویراحمد در این رقابت شرکت کردند.

وی بیان کرد: در کشتی فرنگی و در وزن ۶۷ کیلوگرم آقای مجتبی دیماد با شکست رقبا به مقام قهرمانی و کسب نشان طلا دست یافت و در وزن ۹۷ کیلوگرم مهرداد افتخاری معظم به کسب مقام سوم و نشان برنز قناعت کرد.