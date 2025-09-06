به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد سم فروشی برای تقلب در فروش سم دفع آفات کشاورزی به میزان ۳۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان گزارش تخلف را در بازرسی از واحد فروش سموم گیاهی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.