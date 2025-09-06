به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روزبه خاکسار امروز شنبه (۱۵ شهریور) در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان گفت: چندین مرحله برای انتخاب رشته باید توسط داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور توجه داشته باشند که در نخستین گام با توجه به علاقه خود انتخاب رشته نمایند.

وی با اشاره به اینکه در دومین مرحله داوطلبان به آینده شغلی و واحد‌های مورد نیاز رشته مورد علاقه خود توجه کنند، ادامه داد: در سومین مرحله درباره دانشگاه محل تحصیل تحقیق کنند و در چهارمین گام به سایر رشته‌های مرتبط به رشته مورد علاقه خود نیز به عنوان جایگزین توجه کنند.