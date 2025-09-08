پخش زنده
مصرف نوشیدنیهای انرژیزای حاوی کافئین بالا به یک خطر فزاینده برای سلامتی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مطالعات اخیر نشان داده است که نوشیدنیهای انرژی زا میتوانند بر خواب، تمرکز و سلامت روان جوانان تأثیر منفی بگذارند و با افزایش خطر چاقی، مشکلات قلبی و اختلالات خلقی مرتبط هستند. در حالی که بسیاری از والدین و متخصصان در تلاشند تا جوانان را در مورد خطرات این نوشیدنیها آموزش دهند، کودکان و نوجوانان همچنان به طور مکرر آنها را مصرف میکنند و نگرانیهایی را در بین متخصصان در مورد اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها ایجاد کردهاند.
تأثیر کافئین بر بدن
کافئین تقریباً ۱۰ دقیقه پس از مصرف وارد جریان خون میشود و پس از ۴۵ تا ۵۰ دقیقه به اوج خود میرسد و به طور موقت هوشیاری و تمرکز را افزایش میدهد. پس از کاهش جذب آن، کاربر احساس خستگی و کمبود انرژی میکند و تقریباً ۵۰ ٪ از سطح کافئین پس از پنج تا شش ساعت در جریان خون باقی میماند که مدت زمان آن بسته به جنسیت، سن و وزن متفاوت است.
پزشکان هشدار میدهند که نوشیدنیهای انرژیزا ممکن است خطرات قابل توجهی را برای افراد مبتلا به بیماریهای قلبی ارثی ایجاد کنند، زیرا میتوانند سیستم الکتریکی قلب را مختل کرده و خطر ضربان قلب نامنظم را افزایش دهند، به خصوص هنگامی که با انتخابهای نادرست سبک زندگی مانند کمخوابی، کمآبی بدن و سیگار الکترونیکی همراه شوند.
در مطالعهای در کلینیک مایو در ایالات متحده، محققان دادههای ۱۴۴ بیمار را که از ایست قلبی جان سالم به در برده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. هفت نفر از آنها قبل از این رویداد نوشیدنیهای انرژیزا مصرف کرده بودند؛ سه نفر مصرفکننده منظم بودند و چهار نفر بیماری قلبی ارثی داشتند. این مطالعه نشان داد که مصرف نوشیدنیهای انرژیزا ممکن است خطر را افزایش دهد، اما علت مستقیم حملات قلبی را ثابت نکرد.
سمیت کافئین نیز نادر، اما جدی است و زمانی رخ میدهد که مصرف کافئین بیش از ۱۲۰۰ میلیگرم باشد. نوشیدنیهای انرژیزای پرکافئین حاوی مقادیر زیادی قند هستند. به عنوان مثال، یک قوطی ۲۵۰ میلیلیتری ردبول حاوی ۲۷.۵ گرم قند است. مصرف بیش از حد قند خطر چاقی، فشار خون بالا و سرطان را افزایش میدهد.
آنها همچنین حاوی تورین هستند، یک اسید آمینه که در تنظیم کلسیم در سلولهای عصبی و کنترل التهاب نقش دارد. مقادیر بالای تورین میتواند باعث استفراغ، ناراحتی معده، سرگیجه، خستگی و اسهال شود.
یک مطالعه بریتانیایی روی بیش از ۱.۲ میلیون کودک نشان داد که مصرف نوشیدنیهای انرژیزا با افزایش سردرد، تحریکپذیری، خستگی، درد معده و کاهش مدت خواب و همچنین افزایش خطر اضطراب، استرس و افسردگی مرتبط است.