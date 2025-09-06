مدرس نجوم: خانواده‌ها فردا شب به تماشای ماه گرفتگی کامل و جذاب بنشینند.

بهرامی زاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: ماه گرفتگی کامل در یکشنبه ۱۶ شهریور، یکی از ماه گرفتگی‌های جذابی است که در سراسر کشور مشاهده می‌شود.

وی افزود: این پدیده از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می‌شود و ماه گرفتگی کامل در ساعت ۲۱ اتفاق می‌افتد.

این مدرس نجوم تأکید کرد: این پدیده هیچ خطری برای چشم ندارد و می‌توان بدون تلسکوپ آن را مشاهده کرد و هیچ آسیبی به چشم وارد نمی‌شود.

بهرامی زاده درباره مطالب منتشر شده در فضای مجازی درباره این ماه گرفتگی اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود چنین ماه گرفتگی از چند میلیون سال پیش تاکنون رخ نداده و چند میلیون سال دیگر نیز تکرار نمی‌شود، به هیچ وجه درست نیست.

وی ادامه داد: ماه گرفتگی جذابی در پیش است، اما یک پدیده بسیار استثنایی به شمار نمی‌آید.

بهرامی زاده با اشاره به لزوم خواندن نماز آیات گفت: این پدیده نشان دهنده قدرت پروردگان و نظم کیهان است که جهان با نظم و مکانیسم کار می‌کند.