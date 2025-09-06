به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه ستاد فرماندهی امور جوانان استان با اشاره به اینکه اشتغال جوانان اصلی‌ترین دغدغه خانواده‌هاست گفت: اشتغال عامل ماندگاری جمعیت در روستا‌ها و شهرهاست و فعال شدن بازارچه‌های مرزی باعث ایجاد اشتغال ۱۱ هزار خانوار در روستا‌های مرزی شد.

هاشمی با اشاره به وجود پادگان‌های آموزشی نیرو‌های مسلح در استان افزود: نیرو‌های مسلح مستقر در استان نسبت به مهارت آموزی سربازان اهتمام کافی را داشته باشند تا بعد از اتمام سربازی جوانان با دریافت کارت پایان خدمت کارت مهارت آموزی را هم دریافت کنند.

وی گفت: دهیاران روستا باید نسبت به ایجاد اشتغال در روستا‌ها تلاش کرده و نسبت به ایجاد مشاغل خانگی اهتمام ورزند.



استاندار همچنین از بانک‌ها خواست تسهیلات مشاغل خانگی با اولویت روستاییان را مدنظر قرار داده و خواستار توسعه شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها شد.