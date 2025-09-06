پخش زنده
یکی از هنرمندان شهرستان دره شهری با ذوق و اراده و راه اندازی کارگاه منبت کاری، برای خود و تعدادی از جویندگان کار اشتغال مستقیم فراهم ساخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ منبت، هنری با قدمت دو هزار ساله که با ورود اسلام هنرمندان با حکاکی نقش و نگارها بر روی منارهها و بناهای تاریخی، مساجد و زیارتگاه های کشور به اوج شکوفایی خود رسیدند و هنرمندان امروز به صورت کاربردیتر و صنعتی کردن آن توانستن آن را در ردیف صنایع دستی نوپا احیا کنند تا علاوه بر ایجاد اشتغال سهمی در صادرات و حضور در نمایشگاههای بین المللی داشته باشند.
در استان ایلام بیست کارگاه منبت کاری با اشتغالزایی ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم وجود دارد که سهم شهرستان دره شهر پنج کارگاه منبت با فعالیت ۱۰ نفر است.