به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد عکاسی گزارش تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

حسین نجف زاده افزود: پرونده واحد عکاسی برای تقلب در ارائه خدمات تهیه کلیپ و آلبوم عکس به میزان ۲۰۴ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

نجف زاده اظهارکرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲۰۴ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت دو میلیارد و ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.