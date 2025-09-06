هدف از کارگاه خوشنویسی «ترازو و عدل» ، ترویج ارزش‌های عدالت و انصاف از طریق هنر خوشنویسی و برجسته سازی ارتباط این مفاهیم با محتوای موزه سنجش بود.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،کارگاه خوشنویسی با موضوع «ترازو و عدل» با حضور استاد حسن کرمانی، خوشنویس برجسته، و جمعی از هنرمندان خطاط و به همت موزه سنجش اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

شرکت کنندگان به کتابت آیات و اشعار مربوط به ترازو، میزان، مکیال و ارتباط آنها با قسط و عدالت پرداختند که این مفاهیم هسته اصلی اشیاء و ابزار‌های اندازه گیری به نمایش درآمده در موزه سنجش را تشکیل می‌دهند.

استاد کرمانی در طول برگزاری کارگاه راهنمایی‌های ارزشمندی را در اختیار هنرمندان قرار داد و نکات کلیدی در خوشنویسی را به دیگر هنرمندان یادآور شد.

هنرمندان با الهام از این آموزه ها، آثار بدیعی را خلق کردند. این آثار نه تنها زیبایی هنر خوشنویسی را به نمایش گذاشت، بلکه به بازدیدکنندگان یادآوری کرد که ترازو و میزان، نماد‌هایی از عدالت و دقت هستند.

امید است، این کارگاه بتواند گامی موثر در راستای ترویج ارزش‌های اخلاقی در جامعه باشد و بازدیدکنندگان را به تفکر در مورد اهمیت عدالت و انصاف در زندگی روزمره تشویق کند.

گفتنی است، کارگاه خوشنویسی ترازو و عدل با استقبال گسترده علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی و فعالان فرهنگی رو‌به‌رو شد.