رئیس فرهنگستان علوم از راه اندازی اکادمی جوان در فرهنگستان علوم خبر داد و گفت: امروز آکادمی جوان در فرهنگستان علوم تشکیل شد و ۱۰۰ نخبه جوان در آن عضو هستند و درخواست دارم تا جوانان نخبه در آن عضو شوند تا شبکه دانشمندان جوان کشور‌های اسلامی شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا مخبر دزفولی، در مراسم اعطای نشان دانشمند جوان کشورهای اسلامی با خوشامدگویی به دانشمندان کشورهای اسلامی که به ایران و فرهنگستان علوم آمده اند، گفت: زمان زیادی از پیروزی انقلاب ما نگذشته است؛ ۴۰ سال برای یک جنبش تمدنی، دوره‌ای بسیار کوتاه است، در حالی که جهان اسلام در حافظه تاریخ همواره پیشتاز و نماد تمدن بوده است.

وی افزود: شما دانشمندان بزرگوار، جوانان نخبه و پیشکسوتان حاضر در این جمع می‌دانید که در سال های اولیه درخشش دین مبین اسلام چه دوران درخشانی در جهان بشریت بوده است. از خاور میانه تا خاور دور و آفریقا و آندلس چهره به چهره با دانشمندان برجسته در رشته های گوناگون علمی آشنا بودند.

مخبر دزفولی با بیان اینکه ما ابن سیناها، ابوریحان، فارابی، بیرونی، ابن رشد و بیت الحکمه ها داشتیم و داریم اظهار کرد: همه اینها یک وجه مشترک دارد و این است که در اسلام دینی علم و عالم در بالاترین جایگاه قرار دارد و این پیام اسلام است اگر چه در دوره هایی در تاریخ عقب نگهداشته شدیم و از هم دور ماندیم و در برهه های منابع ما را به یغما بردند.

رییس فرهنگستان علوم تاکید کرد: جهان اسلام اگر بخواهد موفق باشد وبه علم نافع برسد و پیشگام در علوم مختلف شود، ناگزیر است به جوانان خود بپردازد و فرصت رشد و فعالیت را به دانشمندان جوان بدهد.

مخبر دزفولی تاکید کرد: از همه شما بزرگواران و دانشمندان تقاضا دارم که این شروع را پشتیبانی کنید. شکل گرفتن مدال دانشمند جوان یک جریان مقطعی و موسمی نیست، بلکه برنامه‌ای راهبردی است که باید با نگاه استراتژیک به آن نگریست.

رییس فرهنگستان علوم با بیان اینکه این جوانانی که امروز مدال دانشمند جوان را دریافت می‌کنند، نمادی از توجه به جریان بزرگ دانشی میان نخبگان جوان است، یادآور شد: از این رو این مدال نه تنها برای ایرانی و مسلمان، بلکه متعلق به تمامی جوانانی که علاقه‌مند به پیشرفت بشر، انسانیت، علم و عدالت هستند.

رییس فرهنگستان علوم ادامه داد: قرن‌ها غرب و اروپا از علوم و کتاب‌های دانشمندان جهان اسلام بهره برده‌اند؛ کانون علمی ابن‌سینا و آثار مرجع دیگر دانشمندان ما در غرب تدریس شده است. جهان غرب امروز در واقع بدهکار تمدن و علم جهان اسلام است.

وی افزود: امروز زمان آن است که به جای تضاد و مقابله، همکاری و همدلی کنیم. محور اصلی نوآوری باید جوانان باشند و ما در ایران تجربه‌های موفقی در این زمینه داریم؛ از جمله تأسیس بنیاد نخبگان برای جوانان است.

وی از راه اندازی اکادمی جوان در فرهنگستان علوم خبر داد و اظهار کرد: این آکادمی جوان فرهنگستان علوم امروز نزدیک به ۱۰۰ نفر از نخبه‌ترین جوانان عضو آن هستند و از شما جوانان دانشمند درخواست دارم تا به این آمادگی بپیوندند تا شبکه ای از دانشمندان کشورهای اسلامی شکل بگیرد.

مخبر دزفولی به بیان توانمندی های علمی ایران پرداخت و گفت: روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید ۲۳ دانشگاه داشتیم و امروز ۴۰۰ دانشگاه جامع در کشور ایجاد شده است. تعداد اساتید دانشگاه های ایران در بدو پیروزی انقلاب ۴ هزار استاد بود و امروز نزدیک به ۱۰۰ هزار استاد دانشگاه داریم.

مخبر سهم ایران از تولید علم جهانی در ابتدای پیروزی انقلاب را کمتر از ۳ صدم درصد عنوان کرد و امروز به ۲ درصد تولید علم جهان رسیده است و ادامه داد: در دهه اخیر نزدیک به ۳ درصد مقالات پر استناد جهان متعلق به دانشمندان ایرانی است. ما افتخار می‌کنیم که این توانمندی‌ها را با دانشمندان سایر کشورها به اشتراک بگذاریم.

وی افزود: این حرکت تازه شروعی است برای ارتقای سهم ما در تبدیل مقالات به پتنت. اگر این هم‌افزایی با برادران عزیزمان در سایر کشورهای اسلامی اتفاق بیفتد، مطمئن باشید دسترسی به علوم پیشرفته، گسترش مرزهای دانش و حل مسائل جهان اسلام ممکن خواهد شد و زندگی سالم، پیشرفته و انسانی برای ملت‌های اسلامی فراهم می‌شود.

مخبر دزفولی گفت: از همه عزیزانی که در این مسیر همراه ما بودند تشکر می‌کنم.