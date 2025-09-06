به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مسئول کانون فرهنگی انصارالحجه شهر شمیل گفت: این مسابقه با هدف کشف استعداد‌ها و استفاده از ایده‌های خلاقانه در ساخت سازه‌های محکم‌تر و کم‌هزینه‌تر برگزار شد.

سبحان تنی افزود: در این جشنواره سی شرکت کننده حضور داشتند که سازه‌ای با وزن ۶۰ گرم توانست وزن ۲ کیلو و پانصد گرم را تحمل کند و بعنوان نفر برتر ساخت سازه‌های ماکارانی در این جشنواره معرفی شد.

وی گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بخش شمیل در اوقات فراغت با برگزاری کلاس‌های متنوع فرهنگی هنری و ورزشی میزبان کودکان و نوجوانان هستند.

