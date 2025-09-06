۳۷۷ مشترک در کهگیلویه و بویراحمد با نصب نیروگاه خورشیدی ۲ و شش دهم مگاوات برق تولید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: در سال گذشته سامانههای خورشیدی منصوبه در استان حدود ۲۰۰ مشترک با یک و دو دهم مگاوات بودند. وی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته به ۳۷۷ مشترک با میزان ۲ و شش دهم مگاوات رسیده است. روستایی افزود: هم اکنون حدود هزار متقاضی در بخش خانگی برای نصب پنلهای خورشیدی ۵ کیلوواتی وجود دارد که در صورت پرداخت تسهیلات از بانکهای عامل وارد چرخه نصب میشوند. وی همچنین از ثبت درخواست ۱۲۷ متقاضی و ۲۱ دستگاه اجرایی برای نصب نیروگاه برق بزرگ مقیاس به میزان پانصد مگاوات خبر داد و گفت: اقدامات برای نصب این نیروگاهها در حال اجرا است. مجری سامانههای خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق هم گفت: دو نوع نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس حمایتی و غیرحمایتی داریم که برای نصب باید متقاضیان درخواستی به شرکت توزیع نیروی برق ارائه کنند. درخشان افزود: پس از بررسی مکان نصب با بیشترین تابش خورشید و کمترین سایه و تایید امکان محل نصب به بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات معرفی میشوند.