به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: در سال گذشته سامانه‌های خورشیدی منصوبه در استان حدود ۲۰۰ مشترک با یک و دو دهم مگاوات بودند.

وی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته به ۳۷۷ مشترک با میزان ۲ و شش دهم مگاوات رسیده است.

روستایی افزود: هم اکنون حدود هزار متقاضی در بخش خانگی برای نصب پنل‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی وجود دارد که در صورت پرداخت تسهیلات از بانک‌های عامل وارد چرخه نصب می‌شوند.

وی همچنین از ثبت درخواست ۱۲۷ متقاضی و ۲۱ دستگاه‌ اجرایی برای نصب نیروگاه برق بزرگ مقیاس به میزان پانصد مگاوات خبر داد و گفت: اقدامات برای نصب این نیروگاهها در حال اجرا است.

مجری سامانه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق هم گفت: دو نوع نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس حمایتی و غیرحمایتی داریم که برای نصب باید متقاضیان درخواستی به شرکت توزیع نیروی برق ارائه کنند.

درخشان افزود: پس از بررسی مکان نصب با بیشترین تابش خورشید و کمترین سایه و تایید امکان محل نصب به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات معرفی می‌شوند.

