پخش زنده
امروز: -
در مراسمی با حضور مسئولان سازمان دامپزشکی، از کتاب مقررات ملی دامپزشکی (اصول و روشهای بازرسی بهداشتی گوشت)، در مشهد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه این مراسم که در هتل امام جواد (ع) مشهد برگزار شد، گفت: کتاب مقررات ملی دامپزشکی (اصول و روشهای بازرسی بهداشتی گوشت)، اولین کتاب قابل استناد ایرانی در حوزه بهداشت کشتارگاهها است که طبق استانداردهای سازمان دامپزشکی ایران تهیه شده است.
حسینی، امنیت غذایی را دغدغه دولتها و یکی از مولفههای امنیت ملی خواند و افزود: کشوری که در حوزه نظامی، سیاسی و اقتصادی موفق بوده، اما امنیت غذایی نداشته باشد، در امور ساده خود هم ناتوان خواهد ماند.
او ادامه داد: ما امروزه با مشکلاتی اعم از تولید و نظارت بر تولید در کشور مواجهیم که برای مهار این مشکلات، سرمایهگذاری صحیح و بازگشت ضایعات به تولید را پیشنهاد کردیم.
این مسئول گفت: نظارتها باید در راستای جلوگیری از هدر رفت منابع باشند؛ این نتیجهای است که ما با خرد جمعی به آن رسیدیم و تلاش میکنیم تا آن را توسعه دهیم.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه اولویت امروز، توسعه کشتارگاههای صنعتی دام و کاهش تعداد کشتارگاههای سنتی است، افزود: در کشتارگاههای خراسان رضوی روزانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز و ۷۰۰ تن گوشت سفید تولید میشود.