در نظر گرفتن مکانهای مناسب برای پسماندهای صنعتی، مناسب سازی معابر شهری برای معلولان، بررسی طرح جامع چندین شهر، بحران آب و خشکی باغات و جایگاه بودجهای استان در کشور از جمله موضوعات بررسی شده در این نشست بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی گفت: استان مرکزی دارای چندین شهرک صنعتی است و باید برای جلوگیری از رهاسازی زبالههای صنعتی چندین مکان برای پسماند صنعتی در استان پیش بینی شود.
مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اینکه بی توجهی به این موضوع به معنی رهاسازی پسماندهای خطرناک در طبیعت است، گفت: برای تعیین محل فعلی دفن پسماندهای ویژه استان مرکزی کار مطالعاتی انجام نشده و اکنون باید با کار مطالعاتی محل جدیدی انتخاب شود.
او مناسبسازی معابر شهری در نقاط مختلف استان را هم از مسائل مهم دانست و گفت: شهرداریها با جدیت این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا کم توجهی متوجه معلولان نشود.
استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به بررسی طرح جامع چند شهر استان بر لزوم بررسی جامع تأکید کرد و گفت: طرحهای جامع سرنوشت یک شهر است که باید از ابتدا تمام نیازها در آن دیده شود.
ابراهیمی، نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس هم در این نشست بر تلاش مدیران دستگاههای استان برای ارائه طرحها و جذب بودجهها از وزارت خانه و مصوبات مجلس تأکید کرد.
او گفت: جایگاه بودجهای استان در ردیفهای بودجهای شرایط خوبی ندارد و لازم است مدیران برای جذب بودجهها هر چه زودتر طرحهای خود را اعلام کرده و تکاپوی بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه هم تأکید کرد: باید هرچه زودتر فکری برای کمبود آب در شهرهای استان از جمله اراک و ساوه شود.
او گفت: تماشای باغات انار ساوه غم بزرگی را در دل ایجاد میکند چرا که درختان این باغات به دلیل کمبود آب خشک شده است.