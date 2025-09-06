طاعون نشخوارکنندگان کوچک در الموت شرقی مهار شد
شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (شبیه PPR) در منطقه الموت شرقی، موجب تلف شدن تعدادی از بزهای وحشی و اهلی و وارد آمدن خسارات قابل توجه به دامداران منطقه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این بیماری که تهدیدی جدی برای جمعیت دامی محسوب میشود، آرامش دامداران و دامهایشان را در دل طبیعت زیبای الموت برهم زد.
با اعلام وقوع این بحران، مسئولان استانی و محلی بلافاصله وارد عمل شدند. عملیات مشترک مهار بیماری با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل دامپزشکی استان قزوین، نیروهای محلی، دهیاران و با مشارکت فعال مردم، در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس گزارشهای دریافتی، اقدامات صورت گرفته شامل سمپاشی آبشخورها، اجرای طرح واکسیناسیون رایگان دامها و اطلاعرسانی گسترده به چوپانان و دامداران در خصوص علائم بیماری و راههای پیشگیری بوده است.
این تلاشهای هماهنگ و سریع، منجر به مهار کامل بیماری در کمتر از سه هفته شد.
گرچه این بحران با موفقیت مدیریت و مهار گردید، اما تجربه تلخ شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک، هشداری جدی برای تقویت اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر بیماریهای مشترک و اپیدمیهای آینده در این منطقه محسوب میشود.