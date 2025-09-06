به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شهر لاهور پاکستان میزبان یکی از باشکوه‌ترین محافل میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم بود. چهل و دومین کنفرانس بین‌المللی میلاد، با حضور هزاران نفر از علاقمندان به قرآن و عترت، علمای برجسته و شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی از کشور‌های اسلامی در قلب فرهنگی پاکستان برگزار شد.

کنفرانس میلاد پیامبر در لاهور، امسال با درخشش قاریان ایرانی، خاطره‌ای ماندگار در ذهن و دل مردم پاکستان برجای گذاشت؛ خاطره‌ای که بار دیگر یادآور شد، قرآن کریم ستون وحدت و همبستگی امت اسلامی است.