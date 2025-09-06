به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از امروز به وقت محلی (شنبه - ۶ سپتامبر) به میزبانی برازیلیا آغاز شد که نمایندگان ساندا و تالو کشورمان به ۲ مدال رنگارنگ دست یافتند.

در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف بیسلطان کسکنف از قزاقستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت. پناهی پیش از این مبارزان ازبک و هندی را از پیش رو برداشته بود.

در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف دیوید واردانیان از ارمنستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت. محرمی پیش از این مبارز اوکراینی را شکست داده بود.

در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف علی عبدالخلیکف از روسیه رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت. محمدسیفی پیش از این مبارز فرانسوی را شکست داده بود.

در مرحله نیمه‌نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف وی‌جین لی از هنگ‌کنگ رفت و در یک مبارزه نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و به مدال برنز جهان دست یافت. موسوی پیش از این مبارزان تونسی و برزیلی را از پیش رو برداشته بود.

در اجرای نوبت صبح تالو در فرم چیانگ‌شو، زهرا کیانی به‌عنوان نفر آخر روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۲۷ ورزشکار با کسب امتیاز ۹.۷۶۳در جایگاه نخست قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ ووشو ایران به مدال طلا دست یافت. نماینده اندونزی با کسب ۹.۷۵۶ امتیاز مدال نقره و نماینده ویتنام نیز با کسب ۹.۷۴۶ امتیاز مدال برنز گرفت.