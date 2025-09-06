«علیرضا بیکدلی» سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از نخستین کشور‌هایی بود که در مناطق زلزله زده شرق افغانستان حضور یافت و با ارزیابی نیاز زلزله زدگان، گزارشی را به هلال احمر جمهوری اسلامی ارائه کرد و امروز دومین محموله کمک‌های انسانی جمهوری اسلامی ایران شامل پنجاه تن مواد غذایی، اقلام بهداشتی و پتو با یک فروند هواپیما وارد فرودگاه کابل و به مقامات حکومت افغانستان تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه نخستین محموله کمک‌های انسانی ایران (هشتاد تن مواد غذایی) در روز‌های نخست پس از زمین لرزه در اختیار زلزله زدگان قرار گرفت، گفت: سومین محموله کمک‌های انسانی ایران نیز شامل شصت و هفت تن مایحتاج اولیه و چادر از شهر هرات به استان کنر از مسیر زمینی در حال حرکت است.

بیکدلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای کمک به زلزله زدگان با سرعت وارد عمل شد، افزود: ایران در کنار کشور دوست و همسایه خود قرار دارد و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در پیام‌های خود برای ادامه کمک‌های انسانی به زلزله زدگان افغانستان اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به قدردانی مسئولان و مردم افغانستان از کمک‌های انسانی جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم افغانستان، قدرشناس هستند و همه جانبه از کمک‌های ایران قدردانی کرده‌اند.

مولوی «مسلم» معاون وزارت توسعه روستایی و رئیس کمیته دریافت کمک‌ها به زلزله زدگان نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما درباره کمک‌های انسانی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در شرایط سخت و دشوار در کنار افغانستان بوده و به مردم این کشور کمک کرده است.