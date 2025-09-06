کتاب «فرار ماردوش» نوشتۀ سمیه سلیمانی شیجانی که در انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل به چاپ رسیده است، نامزد بخش داستان کوتاه و رمان نوجوان چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «فرار ماردوش» داستانی ایرانی است که در یکی از شهر‌های گیلان روایت می‌شود و حوادث آن در دل سال ۱۳۵۷ و فعالیت‌های انقلابی‌ها می‌گذرد.

نویسنده در بخشی از کتاب، با فضاسازی پرتنش، گوشه‌ای از دغدغه‌ها و ترس‌های شخصیت‌های داستان را به تصویر می‌کشد: «سرم داشت می‌ترکید. آسمان نور نداشت، ابر‌های سیاه به هم چسبیده بودند…»

فرار ماردوش می‌تواند برای علاقه‌مندان به داستان‌های تاریخی - اجتماعی و روایاتی که در بستر انقلاب شکل گرفته‌اند، اثری جذاب و خواندنی باشد.

در بخشی از این اثر آمده است، که دو خواهر و برادر به نام‌های علی و نرگس در حالی که زیر بسته‌های رشته‌خوشکار اعلامیه پنهان کرده بودند تا پخش کنند گیر خان و یکی از آدم‌هایش می‌افتند. شرط خان برای اینکه آنها را به شهربانی لو ندهد این است که نرگس را به عقدش دربیاورند.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب با اسلامی معرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار می‌شود.