تمهیدات مدیریت شهری ویژه بازگشایی مدارس و طرح استقبال از مهر موضوع گفت‌و‌گو برنامه امشب «تهران ۲۰» است که ساعت ۲۰ از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰» امشب (۱۵ شهریور) میزبان مهدی گلشنی، دبیر کمیته ترافیکی ستاد استقبال از مهر و ابولفضل دربانی، دبیر شورای ترافیک استانداری تهران است تا در خصوص تمهیدات مدیریت شهری ویژه بازگشایی مدارس و طرح استقبال از مهر با مجری برنامه، راحله امینیان گفت‌و‌گو کنند.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه تهران می‌رود.