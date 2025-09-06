پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بر لزوم تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق در کوتاهترین زمان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه شورای معاونین دادگستری با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و ابراهیمی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با تبریک میلاد با سعادت پیامبر خوبیها و مهربانیها حضرت محمد مصطفی (ص) که یک شخصیت جامع انسانی و معنوی است و نیز میلاد ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت گفت: استان آذربایجان غربی آیینه تمام نمای وحدت و برادری بین برادران و خواهران اهل تشییع و تسنن است و باید برای تقویت این برادری و اتحاد به فرموده مقام معظم رهبری که تاکید بر تمرکز بر اشتراکات مذهبی، تاریخی و ملی دارند عمل کرد.
عتباتی در ادامه به بازدیدهای عمقی و هدفمند از شعب مرکز استان و حوزههای قضایی پرداخت و بیان کرد: این بازدیدهای میدانی با هدف بررسی واقعیتهای شعب از ابعاد مختلف مانند اطاله دادرسی و پروندههای مسن و معوق انجام میشود و با ارشاداتی که ارائه میشود برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف تلاش میشود.
رئیس کل دادگستری استان افزود: ترتیبی اتخاذ میشود که هر هفته پروندههایی که در آستانه معوق شدن هستند استخراج و به تک تک شعب اعلام و پیگیری میشود تا همکاران توجه ویژهای به این پروندهها داشته باشند و با دستور قضایی و اقدامات به موقع این پروندهها را تعیین تکلیف و از معوق شدن آنها جلوگیری شود.
عتباتی تاکید کرد : با بازدیدهای هدفمند و تدابیر اتخاذی ۵۰ درصد پروندههای مسن و معوق مربوط به ۲۵ شعبه سطح استان است که لازم است در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
وی از معاونین قضایی ناظر حوزههای قضایی نیز خواست در بازدیدهای خود با ارائه نظرات ارشادی به همکاران کمک کنند که با تصمیم قضایی متقن پروندهها را به سرانجام مطلوب برسانند.
عتباتی در ادامه به یکی از دستورات جلسه که بررسی آخرین وضعیت پروندههای مربوط به دفاع ۱۲ روزه در مقابل تجاوز رژیم کودککش صهیونیستی پرداخت و از مجموعه دستگاه قضایی خاصه بخشهایی که بیشتر درگیر این موضوعات بودند تقدیر و تشکر کرد و تاکید کرد که اقدامات قاطع دستگاه قضایی در این ایام و بعد از آن پشتوانه محکمی برای تامین امنیت بود و برخورد قاطع و بدون مماشات با عوامل رژیم منحوس صهیونیستی در دستور کار قرار دارد.
در ادامه جلسه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و ابراهیمی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب ارومیه گزارش مفصلی از آخرین وضعیت پروندههای قضایی مربوط به جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی ارائه و سپس اسدی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گزارشی از عملکرد ۵ ماهه و ۱۵ روزه شهریورماه شعب ارائه کردند و پس از آن با طرح دستور جلسه و بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در خصوص آنها این جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.