آیت الله محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و منصور بیجار استاندار با صدور پیامی هفته وحدت را تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در بخشی از این پیام آمده است:

نام‌گذاری هفته وحدت، یادآور ابتکار ارزشمند امام خمینی (ره) و بینش قوی ایشان است که ضروری‌ترین نیاز جامعه اسلامی را مورد نظر قرار داده است.

پیامبر اکرم (ص) با تجمیع قدرت مسلمانان و اتحاد و انسجام، سنگ بنای دین مبین اسلام و پایه‌های تمدن اسلامی را بنا نهاد.

وحدت جامعه اسلامی، لازمه حفظ عزت، اقتدار، استقلال و بازیابی شوکت تمدن اسلامی، در برابر دشمنان اسلام است. همانانی که امروزه از ضعف انسجام میان مسلمانان، مظلومان فلسطین را در چنگال ظلم و ستم خود گرفتار نموده‌اند.

سیستان و بلوچستان به عنوان پایتخت وحدت اسلامی در ایام اخیر، به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، بخوبی مصداق عبارت اتحاد مقدس مقام معظم رهبری قرار گرفت.

از خداوند متعال مسئلت می‌نماییم که به همه ما توفیق الگو گرفتن از سیره پیامبر و اهل‌بیت (ع) عطا کند.