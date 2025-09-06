رئیس پلیس راه مازندران از توقیف خودروهای با پلاک دست‌ساز و مخدوش در محور ساری–میاندورود خبر داد و گفت: برخورد با خودروهای فاقد پلاک و قانون‌گریز با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از توقیف خودروهای با پلاک دست‌ساز و مخدوش در محور ساری–میاندورود خبر داد و اعلام کرد: برخورد با خودروهای فاقد پلاک، دارای تغییر وضعیت، آلودگی صوتی و هرگونه تخلفی که موجب برهم زدن امنیت ترافیکی شود، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه تردد با پلاک مخدوش یا فاقد پلاک جرم محسوب می‌شود، گفت: پلیس راه استان با متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد کرد. حتی در مواردی که خودرو در لحظه توقیف نشود، دستور قضایی برای اعمال قانون صادر خواهد شد.

سرهنگ عبادی در ادامه خاطرنشان کرد: برخورد جدی با خودروهای دارای پلاک ناخوانا یا دست‌کاری‌شده، یکی از اولویت‌های پلیس راه است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با قانون‌گریزی و هنجارشکنی، امنیت و آرامش شهروندان را مختل کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.