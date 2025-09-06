پخش زنده
اختتامیه جشنواره قرآنی امام رضا (ع) با عنوان «رایحه رضوان»، ویژه زائران و مجاوران، دوشنبه ۱۷ شهریور در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی گفت: این اداره با هدف آشنایی و انس بیشتر زائران و مجاوران، امسال جشنواره قرآنی «رایحه رضوان» را برگزار کرد.
محمد مقومی افزود: این جشنواره برای نخستینبار به طور ویژه در رشتههای مختلف، با محوریت زائران (با رده سنی کودک، بزرگسال و خانوادهها)، طراحی شد.
او عنوان کرد: این جشنواره شامل بخشهایی همچون فرازخوانی قرآن کریم، اذان، حفظ سورهها، احادیث رضوی، کتابخوانی سیره رضوی، داستاننویسی، نمایشنامهنویسی، خوشنویسی، نقاشی و تذهیب، تولید فیلم کوتاه، طراحی بازی و تولید پادکست بود.
به گفته وی، با ارزیابی آثار ارسالشده، نتایج آن در مراسم اختتامیه اعلام میشود.
این مسئول افزود: مراسم اختتامیه این جشنواره قرآنی امام رضا (ع)، دوشنبه ۱۷ شهریور، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مرکز نمایشگاه و همایشهای آستان قدس رضویری، واقع در پارکینگ ۱، برگزار خواهد شد.