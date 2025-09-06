پخش زنده
طرح مایه کوبی دامها علیه تب برفکی در مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس شبکه دامپزشکی شهرستان مهاباد گفت: در اجرای این طرح، ۲۷۰ هزار رأس دام سبک و سنگین مایه کوبی میشود.
هیوا انوری، با بیان اینکه تاکنون۱۳ هزار رأس دام سنگین درمهاباد علیه این بیماری مایه کوبی شده است، افزود: طرح مایهکوبی تب برفکی توسط پنج گروه عملیاتی در روستاهای شهرستان مهاباد از دهم شهریور آغاز شده و در این مرحله ۲۰ هزار رأس دام سنگین و ۲۵۰ هزار رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی میشوند.