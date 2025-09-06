به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مسابقات قهرمانی کشور بمیزبانی اصفهان در حال برگزاری است؛ که تیم منتخب استان با ده نماینده به این رقابت‌ها اعزام شد، در روز نخست این رقابت‌ها یوسف گمشادزهی، صدراشیبانی و سهیل ریگی نشان نقره و سلمان کرد، یاسین گمشادزهی و محمدرضا خمر نشان برنز را کسب کردند. همپنین کاپ اخلاق این دوره به تیم منتخب استان اهدا شد. بیننده خبرهای ورزشی استان باشید.