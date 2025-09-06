با گذشت شش ماه مهدیه اسفندیاری دختر ایرانی مدافع حقوق بشر و حامی مظلومان نوار غزه، همچنان بدون اعلام جرم مشخص در زندان فرانسه به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با گذشت شش ماه مهدیه اسفندیاری دختر ایرانی مدافع حقوق بشر و حامی مظلومان نوار غزه، همچنان بدون اعلام جرم مشخص در زندان فرانسه به سر می‌برد.

آنچه واضح است دولت فرانسه طبق کنوانسیون روابط کنسولی و اسناد حقوق بشری، تعهدات و تکالیف حقوقی مشخصی در رابطه با مهدیه اسفندیاری، دختر ایرانی برعهده دارد که تاکنون بخش قابل توجهی از آنها رعایت نشده است.

حال سوال اینجاست: مهدیه اسفندیاری به چه جرمی در بازداشت است؟