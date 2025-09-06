اسبقیان: عراقچی پای کار ورزش ایران است
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: عراقچی پای کار است و حضور ایشان در وزارت ورزش پیام دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه سومین المپیاد و پارالمپیاد استعدادهای برتر ورزشی استان تهران اظهار داشت: خدا را شاکر هستم که سومین دوره این رقابتها در استان تهران برگزار میشود. در هفته تربیتبدنی المپیاد استعدادهای برتر را برای کل کشور برنامهریزی کردهایم و این مسابقات در گروههای سنی زیر ۱۶ سال برای دختران و پسران در آبانماه برگزار میشود.
وی افزود: موضوع استعدادیابی یک امر بسیار مهم است. شناسایی استعداد جزو برنامههای وزرات ورزش و جوانان است و در دستور کار قرار دارد. بیتردید جانشینپروری برای قهرمانان ما یکی از حلقههای مفقوده در ورزش ما بوده است. بعضی از فدراسیونها این کار را به نحوه شایسته انجام دادند ولی بعضی فدراسیونها این کار را انجام ندادند و با چالش روبهرو شدند.
معاون قهرمانی ورزات ورزش در خصوص حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه در این وزارتخانه و شرایط صدور ویزا برای تیم ملی فوتبال به منظور حضور در رقابتهای جامجهانی گفت: شایعههایی است که فعلا مطرح شده و به صورت قطعی باید از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود. آقای عراقچی عنایت ویژهای به ورزش دارند و برای حضور موفق در المپیک و پاراالمیپک در ورزات ورزش و جوانان شرکت میکنند؛ وزارت امور خارجه برادر ماست. ایشان پای کار هستند و این حضور آنها در وزارت ورزش پیام دارد. پیام هم این است که برای موفقیت تیمهای ورزشی، حوزه دیپلماسی ورزش در کنار ورزشکاران است.
اسبقیان در خصوص حواشی مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال اظهار داشت: شریفی جزو مفاخر ورزش ایران است. این موضوع یک بحث مدیریتی بین وزارت ورزش و فدراسیون والیبال است و وزارتخانه وظیفه نظارت دارد و به همین دلیل ما تبادلنظر میکنیم. با توجه به رویدادهای مهمی که در پیش داریم، ورزش ایران امروز بیشتر از هر چیزی نیاز به آرامش دارد. از همه خواهش میکنم در این خصوص با حساب و کتاب اظهارنظر کنند.
وی در واکنش به سوالی در خصوص انتصابی شدن ۱۲ فدراسیون ورزشی گفت: این یک موضوع پیشنهادی از سوی کارشناسان بوده و هنوز تصمیمی گرفته نشده است. هر تصمیمی در خصوص انحلال یک فدراسیون یا انجمن بر اساس قانوان اهداف وظایف خواهد بود و با دستور وزیر بررسی میشود. البته تاکنون چنین درخواستی مطرح نشده و این یک بحث و تبادلنظر از سوی کارشناسان بوده است.
معاون ورزشی وزارت ورزش و جوانان در خصوص میزبانی استقلال در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در مشهد بیان کرد: مطمئن باشید حوزه معاونت قهرمانی وزارت ورزش و شخص وزیر و فدراسیون فوتبال، در تلاش هستند فضای خوبی را برای تیمهای لیگ برتری و نمایندگان ایران در مسابقات بینالمللی به وجود بیاورند.