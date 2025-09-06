۵۳۲ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای آبخیزداری ایلام
معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان ایلام گفت: ۵۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری استان طی سال جاری اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «لاله زاری» معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان ایلام با اشاره به اینکه براساس برنامه هفتم توسعه باید ۴ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام شود اظهار داشت: در سالجاری ۳۰۰ هزار متر مکعب در قالب ۱۵۰ طرح آبخیزداری با اعتبار ۵۳۲ میلیارد تومان انجام میشود.
«خانمحمدیان» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز با اشاره به اجرای طرح آبخیزداری در ۱۰۵ حوزه آبریز بیان کرد: در ۶۵۰ هزار هکتار از عرصهها، معادل ۳۴ درصد استان مطالعات تفصیلی اجرایی انجام شده است.
«سلطانی» مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایلام نیز با اشاره به مزایای طرحهای آبخیزداری مطرح کرد: درکنار جلوگیری از وقوع سیلاب، این طرحها باعث کاهش خشکسالی، تقویت آبهای زیر زمینی، کاهش آبها سطحی و تقویت خاک نیز میشوند
از گستره ۲ میلیون هکتاری ایلام یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار را اراضی طبیعی تشکیل داده است.