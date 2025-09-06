پخش زنده
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد: با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان در سنین رشد قرار دارند، غربالگری زودهنگام میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز بسیاری از بیماریها ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمدحسین داوری افزود: شناسایی بهموقع بیماریها کمک میکند تا درمان سریعتر آغاز شده و از بروز عوارض ناخواسته جلوگیری شود. بهطور خاص، ناهنجاریهای عضلانیـاسکلتی از جمله کمردردها در مقاطع ابتدایی اهمیت زیادی دارد و در صورت تشخیص زودهنگام، بسیاری از این مشکلات حتی بدون نیاز به جراحی قابل درمان خواهند بود.
وی ادامه داد: غربالگریهایی مانند بیناییسنجی و شنواییسنجی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه مشکلات بینایی و شنوایی علاوه بر تأثیر بر سلامت جسم میتواند موجب افت تحصیلی دانشآموزان شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به غربالگری بیماریهای قلبی در دانشآموزان خاطرنشان کرد: این موضوع بهویژه برای دانشآموزانی که در فعالیتهای ورزشی شرکت دارند بسیار مهم است و در صورت نیاز، دانشآموزان به متخصص قلب ارجاع داده میشوند.
وی همچنین اظهار داشت: سلامت دهان و دندان نیز یکی از مواردی است که در مدارس مورد توجه قرار میگیرد و در صورت مشاهده مشکلات، دانشآموزان به دندانپزشک معرفی میشوند.
داوری تصریح کرد: همانگونه که مراقبتهای بهداشتی و واکسیناسیون از دوران نوزادی آغاز میشود، در دوران تحصیل نیز این مراقبتها ادامه دارد تا در نهایت، فردی سالم تحویل جامعه و محیط کار داده شود.