اخبار متنوع استان مرکزی را میتوانید به صورت روزانه از این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فردا شب مردم ایران شاهد پدیده ماه گرفتگی خواهند بود.
بر اساس اعلام موسسه ژئو فیزیک در کشورمان فرآیند ماهگرفتگی جزئی بین ساعت ۱۹:۵۷ تا ۲۳:۲۷ و فرآیند ماه گرفتگی کلی بین ساعت ۲۱:۰۱ تا ساعت ۲۲:۲۳ قابل مشاهده خواهد بود. اوج ماه گرفتگی فردا شب هم ساعت ۲۱:۴۱ رخ خواهد داد.
ماه گرفتگی از پدیدههایی است که با رخ دادن آن خواندن نماز آیات واجب میشود.
............
در نماز جمعه شهر جاورسیان از حسین معصومی دارنده مدال طلای المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال ۱۴۰۴ در کشور هند، تجلیل شد.
............
به نیت پیروزی رزمندگان اسلام ۱۰ رأس گوسفند در ساوه قربانی شد.
............
با هدف ارتقاء مهارتهای تدریس معلمان طرح «توانا» در شهرستان محلات اجرا شد.
............
و فوتیهای ناشی از حوادث جادهای از ابتدای شهریور ماه در ساوه بیش از دو برابر افزایش یافته است.