دامداری ۱۰۰ راسی گاومیش گوشتی و مجموعه پرورش شتر مرغ ۳۵ راسی در شهرستان برخوار با ۶۹۰ میلیارد ریال هزینه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت: دامداری ۱۰۰ راسی گوشتی گامیش در دامداری دوهزار و ۵۰۰ متری با هزینهای افزون بر ۶۰۰ میلیارد ریال و مجموعه پرورش شتر مرغ ۳۵ راسی با ۹۰ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.
نسترن جابر زاده افزود: این مجموعه با هدف افزایش تولید گوشت قرمز سالم، اشتغالزایی پایدار و توسعه صنعت دامپروری راهاندازی شده و دارای ظرفیت پرورش و تولید است.
وی گفت: نیاز روزافزون بازار به گوشتهای سالم و سبک، پرورش شترمرغ و گاومیش گوشتی میتواند نقش مهمی در تنوع بخشی به سبد پروتئینی خانوارها ایفا کند.
مدیر جهاد کشاورزی برخوار افزود: این دامها با مقاومت بالا در برابر بیماریها و شرایط اقلیمی، گزینهای مناسب برای توسعه پایدار دامپروری در کشور هستند.