به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایندین اکسپرس، هفته برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی فرا می‌رسد که تنش‌ها میان دهلی نو و واشنگتن در پی وضع تعرفه‌های ۵۰ درصدی آمریکا بر کالا‌های کلیدی هندی افزایش یافته است؛ تعرفه‌هایی که شامل ۲۵ درصد مازاد نیز می‌شود و به ادامه خرید نفت خام روسیه توسط هند مربوط است. هند این اقدامات را «غیرموجه» توصیف کرده، اما تعاملات دیپلماتیک میان دو کشور به امید دستیابی به توافق تجاری و حل بن‌بست موجود همچنان ادامه دارد.

«سوبراهمانیام جایشنکار» وزیر امور خارجه هند، نماینده پرجمعیت‌ترین کشور جهان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود که قرار است از روز ۲۳ سپتامبر (اول مهرماه) در مقر دائمی این نهاد بین‌المللی در نیویورک آمریکا برگزار شود.

جایشانکار سال گذشته نیز در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده بود، در حالی که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در اجلاس «آینده» سازمان ملل در سپتامبر شرکت و سخنرانی داشت. با این حال، انتظار نمی‌رود که مودی امسال برای نشست مجمع عمومی به نیویورک سفر کند.

این رسانه هندی نوشت: مشارکت هند در سطح وزیر در هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که جامعه بین‌المللی خود را برای تقویم فشرده‌ای از فعالیت‌های دیپلماتیک در نیویورک آماده می‌کند؛ جایی که رهبران کشور‌ها قرار است به مسائل فوری جهانی از جمله جنگ جاری بین اسرائیل علیه غزه، جنگ اوکراین و چالش‌های اقتصاد جهانی بپردازند. مجمع عمومی از ۲۳ تا ۲۹ سپتامبر (اول تا هفتم مهرماه) برگزار خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در روز نخست این نشست در جمع سران کشور‌ها سخنرانی خواهد کرد که نخستین حضور او در سازمان ملل از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش محسوب می‌شود. بر اساس سنت سازمان ملل، نماینده برزیل اولین سخنران مجمع عمومی خواهد بود. انتظار می‌رود سخنرانی جایشانکار بازتاب‌دهنده مواضع هند در قبال مسائل کلیدی جهانی و تأکید بر تلاش این کشور برای ایجاد نظم چندقطبی‌تر در جهان باشد. وی در سخنرانی‌های پیشین خود در سازمان ملل بر ضرورت عدالت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های جهانی تأکید کرده و گفته است که دوران تعیین و دستورکار جهان توسط چند کشور معدود به سر آمده است.