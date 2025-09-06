بانوان توانمند مهریزی در یک گارگاه کوچک تولید کیف به توسعه کارآفرینی و اشتغال و توسعه صادرات شهرشان کمک می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر کارگاه تولید کیف در مهریز گفت: این کارگاه حدود یک سال و نیم پیش با چهار نفر فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون توانسته برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم و بیمه‌ای زمینه اشتغال پایدار ایجاد کند.

ابویی افزود: علاوه بر نیرو‌های اصلی، حدود ۱۰ نفر نیز به عنوان کارآموز در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند و ظرفیت گسترش کارگاه تا ۵۰ نفر وجود دارد که در صورت حمایت و پرداخت تسهیلات، این هدف محقق خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخشی از نیرو‌ها به صورت افتخاری و برخی نیز با انگیزه شخصی مشغول به کار هستند و حقوق کارکنان طبق قوانین اداره کار پرداخت می‌شود.

این کارآفرین، کمبود سرمایه در گردش، قطعی‌های مکرر برق، نبود مکان ثابت و دشواری در روند بیمه نیرو‌ها را از جمله مشکلات فعلی عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت تأمین مکان و ارائه تسهیلات، امکان احداث ساختمان جدید کارگاه وجود دارد و می‌توان دست‌کم ۵۰ نفر را به صورت مستقیم مشغول به کار کرد.