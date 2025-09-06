جام ملتهای آسیا؛ دومین پیروزی تیم فوتبال امید ایران مقابل گوام
تیم فوتبال امید کشورمان در دومین مسابقه مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا مقابل گوام به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی به مصاف تیم گوام رفت که مسابقه با نتیجه ۶ بر صفر به سود تیم کشورمان به پایان رسید تا به این ترتیب تیم امید ایران هم مثل امارات میزبان ۶ امتیازی شود ولی به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول قرار بگیرد.
علیرضا صفری در دقیقه ۴۲ تکگل تیم ایران در نیمه نخست را به ثمر رساند. کسری طاهری در دقایق ۴۷، ۷۴ و ۷۸، سعید سحرخیزان در دقیقه ۸۴ و جواد حسیننژاد در دقیقه ۹۰ موفق به زدن پنچ گل دیگر در نیمه دوم شدند تا شاگردان امیدرضا روانخواه با ۶ گل از سد تیم گوام عبور کنند.
تیم امید ایران سه شنبه ۱۸ شهریور به مصاف امارات میرود.
این رقابتها در یازده گروه برگزار میشود که یازده تیم صدرنشین به همراه چهار تیم برتر دوم راهی مرحله نهایی مسابقات در عربستان میشوند تا به همراه میزبان، ۱۶ تیم حاضر در این رقابتها، مرحله نهایی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا را برگزار کنند.