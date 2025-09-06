مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: با اجرای طرح «از مهر تا مهر» درصدد افزایش کیفیت و تحول مدارس و آموزش‌ها در استان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان بهاء آبادی با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: ۲۱ پایگاه انتخاب رشته با حضور ۹۰ کارشناس متخصص دایر شده که پنج پایگاه در شهر یزد بوده و به ارائه مشاوره در زمینه انتخاب رشته به ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز داوطلب ورود به دانشگاه می‌پردازند.

وی درباره برنامه‌های آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی اظهار داشت: طرح «از مهر تا مهر» بزرگترین طرحی است که برای سال تحصیلی انجام می‌گیرد. مهترین بخش این طرح، ساماندهی نیروی انسانی است که از بهمن سال گذشته آغاز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش از استخدام هزار معلم در استان خبر داد و افزود: با این حال کمبود ۲ هزار و ۲۴۷ معلم داریم که این کمبود را از راه حق التدریس شاغلین، حق التدریس آزاد و کادر اجرایی در مدارس جبران می‌کنیم.

وی بر لزوم عدم وجود بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل در استان تأکید کرد و گفت: تاکنون ۳۰۰ هزار دانش آموز کرده و ۸۸ درصد از این دانش آموزان کلاس بندی شده‌اند. ۹۳ درصد از کتاب‌های درسی هم ثبت سفارش شده و در حال ارسال به مدارس است.

دهقان بهاء آبادی ادامه داد: ۵۴ مدرسه در نواحی یک و دو شیفتی هستند که ۱۶ مدرسه از این حالت خارج شده‌اند. ۱۲۹ طرح نیمه تمام داریم که ۳۰ طرح در اول مهر و ۳۰ طرح در آخر سال به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اجرای طرح توانا تصریح کرد: طرح توانا برای توانمندسازی معلمان و تغییر رویکرد دانش آموزان نسبت به تحصیل و تحول در مدرسه و کلاس درس را پیگیری می‌کنیم. مدرسانی را تربیت کردیم که توانمندسازی معلمان را در شهرستان‌ها دنبال می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش افزود: الگوی مدرسه تراز نیز در قالب طرح از مهر تا مهر قرار دارد که از مدیران و کادر مدرسه آغاز می‌شود و آموزش‌های لازم را انجام دادیم چرا که مدیر خوب در مدرسه به افزایش کیفیت و بهبود مستمر آموزش می‌انجامد.

دهقان بهاء آبادی توجه جدی به مدارس دولتی را از برنامه‌های مهم این طرح توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: تجهیز کامل ۵۰۰ مدرسه به امکانات مدرن و آموزش ویژه معلمان را دنبال می‌کنیم تا کیفیت در این مدارس افزایش یابد و همه مدارس استان در سطح تراز قرار گیرند.