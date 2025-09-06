به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم مقاومت گلساپوش یزد که در دیدار هفته گذشته مقابل شهرداری بندرعباس شکست خورده بود، برای جبران این شکست در ورزشگاه سلمان محمودآباد میزبان ملوان بندرانزلی بود.

ساحلی بازان یزدی ابتدا با دو گل از حریف خود پیش افتادند، اما مهمانان بازگشت بزرگی به نمایش گذاشته و چهار گل به مقاومت گلساپوش زدند.

یزدی‌ها توانستند در لحظات پایانی یک گل دیگر به ثمر برسانند، اما سرانجام با نتیجه چهار بر سه مقابل مهمان خود تن به شکست دادند.

دیگر نماینده استان یعنی چادرملوی اردکان هم که هفته گذشته در خانه مقابل فولاد هرمزگان تن به شکست داده بود، این هفته به بندرعباس رفت تا مقابل شهرداری این شهر صف آرایی کند.

اردکانی‌ها شب خوبی را پشت سر نگذاشته و با نتیجه پنج بر یک تن به شکست دادند تا همانند مقاومت گلساپوش یزد، دومین شکست متوالی را تجربه کنند.